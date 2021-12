Cantina da Lua tem cadeiras e mesas leiloadas pela Justiça do Trabalho

Apesar da voz mansa característica do proprietário do restaurante Cantina da Lua, no largo Terreiro de Jesus, Clarindo Silva, de 76 anos, é firme quando se trata de defender seu estabelecimento. “Se o Cantina acabar, é como se fechasse a porta de entrada do Pelourinho. Ele é um símbolo da resistência do Centro Histórico de Salvador”.

O restaurante teve suas tradicionais mesas e cadeiras levadas, na manhã desta quinta-feira, 3, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), para quitar cerca de R$ 12 mil em dívidas trabalhistas. Ao todo, 17 conjuntos foram levados. Segundo informações do TRT-5, o processo tramita na Justiça desde 2011.

Em 2012, houve um acordo no valor de R$ 15 mil, que não foi cumprido totalmente, por isso a Justiça do Trabalho fez um leilão para realizar o pagamento da dívida. Na manhã desta quinta, os oficiais foram ao restaurante para pegar o material e entregar ao comprador. O dono do comércio afirma que não ficou sabendo do leilão, que ocorreu em agosto de 2017.

De acordo com uma vendedora ambulante, que não quis ser identificada, é comum funcionários do estabelecimento serem demitidos e não receberem direitos trabalhistas. “Se fechasse, ia ser bem feito, o pessoal sempre vem aqui falar com a gente que sai sem receber nada”, denuncia.

O proprietário salientou que o restaurante vai continuar operando normalmente, porém alerta para a situação dos comércios do Pelourinho. “Hoje, nós temos 189 estabelecimentos fechados. Tenho lutado diariamente para não entrar nessa estatística. Os lojistas da região estão em pânico”.

Ainda de acordo com ele, mesas e cadeiras que estavam no depósito foram colocadas no lugar das que foram levadas, para o Cantina continuar funcionando.

De acordo com o TRT-5, o equipamento levado não é suficiente para quitar a dívida e mais bens podem ser leiloados.

