Canteiro central da Avenida Centenário passará por requalificação

O canteiro central da Avenida Centenário, no bairro da Barra, em Salvador, passará por obras de requalificação. De acordo com a prefeitura, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), o investimento é da ordem de R$ 500 mil, e a expectativa é a de que os trabalhos no local sejam concluídos em até seis meses.

As intervenções incluem construção de quadras de esportes, espaços de lazer adulto e infantil, serviços de drenagem, reforma das calçadas e nova iluminação. No total, um trecho de aproximadamente 1 Km do canteiro central vai receber nova iluminação em LED e outros serviços. A exemplo de drenagem, requalificação do pavimento com piso intertravado e instalação de ciclovia na via central.

Ainda segundo informações da prefeitura, a Avenida Centenário ganhará, ainda, quatro quadras, sendo uma para a prática de esportes na areia, Academia de Saúde ao ar livre e Mundo da Criança. A lista também contempla um anfiteatro, espaços para capoeira e jogos, pista de cooper, comunicação visual e paisagismo.

