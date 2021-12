Cano estoura e alaga Rio Vermelho

Uma tubulação rompeu na Praça Brigadeiro Farias Rocha, no Rio Vermelho, na manhã desta terça-feira, 21. A previsão é que o serviço de reparo no cano seja finalizado até o início da tarde. Nesse período, a rede de abastecimento foi fechada, mas de acordo com a assessoria da Embasa não deve faltar água no bairro. Por conta do vazamento, a pista está alagada, o que afeta o trânsito no Rio Vermelho, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

adblock ativo