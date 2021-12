Candidatos se surpreendem com primeiro dia da prova do Enem

Os participantes da prova do Enem já começaram a sair dos locais de prova em Salvador. Alguns comentaram sobre o que acharam do exame este ano.

No campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), en Ondina, Paula Cristina, de 18 anos, participou do primeiro dia da prova e disse que não caiu o que ela esperava. "A prova foi boa, dei o meu máximo (...), mas não caiu o que eu esperava, caíram coisas a mais. Tinha que prestar muita atenção, porque caiu muita coisa de atualidades", destacou a estudante.