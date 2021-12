Candidatos fazem Exame de Ordem da OAB neste domingo

Cerca de 3.500 candidatos enfrentam, neste domingo, 14, em Salvador, a 1ª fase do XX Exame de Ordem Unificada OAB, após prova ter sido suspensa em 24 de julho último, quando um inscrito ameaçou explodir uma suposta bomba - o que foi desmentido após ele ter sido detido pela polícia.

Neste sábado, pelo menos 300 candidatos participaram de um aulão de revisão gratuito, realizado pela franquia educacional Damásio, em parceria com a Faculdade Ruy Barbosa.

Em auditório lotado, eles assistiram a aulas ministradas por oito professores da área, vindos de São Paulo. O objetivo, segundo a gestora da franquia em Salvador, Fabi Lescano, era revisar os principais temas e dar uma "força motivacional" para os candidatos.

"Eles estavam desnorteados. Parecia que tinha sido jogado um balde de água fria neles por conta do homem-bomba", disse a gestora, referindo-se a Franklin Oliveira da Costa, o inscrito que amarrou balas de gengibre ao corpo e fez as ameaças.

Ansiedade

Bernardo Vinhar, 23 anos, aprovou a revisão, mas lamentou o adiamento do exame. "Depois que li a prova que o restante do país fez, vi que tinha potencial para passar. E, agora, vai ser uma prova especial só para a gente. Estou mais ansioso do que da outra vez", afirmou.

Também candidata, Monique Rocha, 30, participou da revisão e reclamou do tempo que terá para estudar somente para a 2ª fase, caso seja aprovada. "Nós vamos ter um mês para estudar com foco na segunda fase. Quem já fez a primeira, vai ter quase dois meses pensando somente na segunda", ressaltou.

Monique relembrou o susto que passou em julho: "Foi horrível. Cheguei a cair. Perdi minha bolsa na hora. No momento da confusão, parecia que o prédio estava desabando com o barulho das pessoas correndo".

Dicas

Ter tranquilidade no dia da prova é a principal orientação do diretor executivo da Damásio, Marco Antônio Araújo. "É preciso, porque o emocional é o principal concorrente do candidato", frisou ele.

Segundo Araújo, a prova terá 80 questões, e os inscritos terão que acertar pelo menos 40 delas. Como dica, ele disse que cada um deve ler o enunciado da questão com calma e grifar as palavras principais.

"Na hora de responder, ele tem que identificar duas alternativas que são absurdas e duas que podem parecer corretas. Isso ajuda. É importante, também, deixar o gabarito para o final. Trinta minutos é tempo suficiente para passar as respostas para o gabarito", destacou.

