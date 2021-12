Candidato furta folhas de resposta ao não conseguir terminar redação em concurso

Um candidato foi conduzido para a delegacia após furtar folhas de respostas de outros estudantes durante a aplicação da prova do concurso da Polícia Militar e Bombeiros da Bahia. O fato aconteceu neste domingo, 6, na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Federação.

De acordo com a Polícia Militar, o coordenador da instituição explicou que o candidato não conseguiu terminar sua redação, levantou, pegou algumas folhas de respostas de outros alunos e saiu correndo pelo corredor da faculdade.

Seguranças e policiais militares da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) conseguiram conter o homem e o levaram à delegacia para registro do ocorrido. Os candidatos que tiveram as folhas furtadas também foram à unidade policial como testemunhas do caso, junto com representantes da empresa organizadora do concurso.

A Polícia Militar informou que as folhas de respostas foram recuperadas intactas, sem prejuízo aos candidatos.

