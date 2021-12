Candidato de Salvador é investigado pela PF por fraude no Enem 2017

Um candidato de Salvador é investigado pela Polícia Federal (PF) por fraude no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. Segundo a investigação, o estudante teria plagiado a redação, copiando, "ipsis litteris, o resumo do livro 'Redação de Surdos: uma Jornada em Busca da Avaliação Escrita", de Maria do Carmo Ribeiro. O texto da autora está disponível em sites da internet.

A PF, que cumpriu um mandado de busca na casa do suspeito na manhã desta sexta-feira, 19, foi acionada após a banca responsável pela correção das provas ter identificado o crime no dia 5 de novembro de 2017.

Depois deste comunicado, a PF instaurou um inquérito, solicitando à Justiça Federal que fosse feito a busca para localizar elementos que comprovem a fraude, assim como a identificação de outras possíveis pessoas envolvidas.O endereço da busca de hoje não foi informado até o momento.

Caso a suspeita seja confirmada, o candidato poderá ser indiciado pelo crime de fraude em certame de interesse público. A pena pode ser de 1 a 4 anos de prisão, além da multa, como previsto no artigo 311 - A do Código Penal.

O resultado individual dos candidatados foi divulgado nesta quinta, 18.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos.

Prova que serve de base para investigação da PF (Foto: Polícia Federal | Divulgação)

