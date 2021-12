Candidato ao Governo do Estado, Zé Ronaldo faz campanha de valorização à cultura baiana

O candidato ao governo da Bahia, Zé Ronaldo (DEM) divulgou na manhã desta segunda-feira, 24, propostas do seu plano de governo, onde, em resposta à uma carta aberta divulgada por acadêmicos de Letras da Bahia, o candidato afirmou dar apoio a ações culturais e linguagens artísticas no estado como forma de valorização à cultura. “Vamos atender democraticamente a todas as linguagens artísticas e culturais”, afirma.

Entre as propostas está a revigoração do Fundo de Cultura e o Fazcultura, que irá financiar a produção de artistas e estimular espectadores, a retomada da TVE e a revitalização de museus e bibliotecas baianas, no qual criticou a atual situação da Biblioteca Central dos Barris deixada pelo governo atual. “É a primeira biblioteca pública do Brasil e da América Latina, com acervo de mais de 120 mil livros. O que o governo fez com ela nos últimos anos é um crime”.

Um dos seus objetivos é a ampliação e modernização do Museu do Estado da Bahia e a implantação do Museu Frans Krajcberg, em Nova Viçosa, interior do estado. Além disso, a reforma do Forte do Barbalho e a recriação de salões regionais de artes plásticas no interior farão parte de ações ligadas à economia criativa, bem como de esporte e lazer.

