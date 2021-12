Candidato acusado de plagiar no Enem teria usado celular durante a prova

O candidato suspeito de fraudar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 teria usado um aparelho celular durante a prova para copiar a sinopse do livro "Redação de Surdos: Uma Jornada em Busca da Avaliação Escrita", de Maria do Carmo Ribeiro, na sua redação. O tema da prova discursiva foi “Desafios para a Formação Educacional dos Surdos”

De acordo com a delegada da Polícia Federal (PF), Suzana Jacobina, o estudante de engenharia civil de uma universidade particular foi alvo de uma operação do órgão nesta sexta-feira, 19, mas responde ao inquérito em liberdade.

A polícia foi acionada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que suspeitou da redação do candidato. Durante a correção da prova, os técnicos do Inep identificaram semelhança entre o texto apresentado pelo jovem e a sinopse do livro. Diante disso, solicitaram que a PF investigasse o caso.

Após apuração, a PF acredita que este foi um caso isolado, em que houve erro na fiscalização da prova, no pavilhão VI da Universidade Federal da Bahia (Ufba), onde o candidato fez o exame.

"Dá para concluir que foi um caso individual. Talvez, por uma fragilidade dos fiscais daquele local de prova, ele valeu-se de um aparelho celular para, em princípio, fazer buscas no Google a fim de se chegar ao texto copiado", comentou a delegada, que não acredita que a descoberta deve invalidar o Enem 2017, já que não há indícios da atuação de uma organização criminosa.

Caso seja confirmado a suspeita, o candidato pode ser indiciado pelo crime de fraude em certame de interesse público, com pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. Durante a operação, policiais federais apreenderam o celular do acusado, além do rascunho de sua redação.

As investigações continuam com a perícia no aparelho celular do acusado.

