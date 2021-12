Candidato a soldado é enterrado sob comoção

O corpo do candidato a soldado da Polícia Militar, Egberto Oliveira de Jesus Filho, 31, que morreu após Teste de Aptidão Física (TAF) da corporação, foi sepultado nesta quitna-feira, 23, sob comoção e revolta de parentes. O enterro ocorreu às 16h, no cemitério Municipal de Brotas.

"É muito triste, ele só queria ser alguém. Estudou, chegou no último degrau, infelizmente, aconteceu essa fatalidade", lamentou o pai do rapaz, Egberto Oliveira.

Roberto Almeida, 41, primo da vítima, acredita que tenha ocorrido negligência da corporação. "Quando ele caiu, ninguém o atendeu de imediato. Os colegas disseram que gritaram, mas o socorro demorou", disse.

A família de Egberto Filho reclama, ainda, do horário do exame. "Meu irmão saiu de casa às 5h30 para chegar lá às 6h30. Mas só começou a fazer o teste às 11h. Os outros candidatos se queixaram do horário do teste, que foi feito quando o sol estava mais forte", declarou a irmã Evânia dos Santos, 34 anos.

Segundo ela, candidatos confirmaram que houve demora no atendimento a Egberto. "Meu irmão desmaiou durante a corrida de 2.400 metros. Os outros me contaram que ficaram gritando, pedindo socorro, e que o pessoal demorou", relatou.

Evânia também reclama da falta de apoio da PM. Ela disse que foi informada, pela recepcionista da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Roma, que o irmão estava internado e prepostos da Polícia Militar só chegaram à unidade duas horas após a confirmação do óbito. "Cheguei ao hospital e não havia ninguém da PM para prestar esclarecimentos", afirmou.

Sonho

De acordo com a irmã e a noiva de Egberto, Ana Marques, entrar para a corporação era o sonho da vítima. "Era um menino bom, exemplar, de boa conduta e que nunca se envolveu com nada errado. Estudava história na Ufba e estava alegre porque passou no concurso. Sonhava entrar para a PM", lamentou a irmã.

"O sonho de seguir a carreira militar foi destruído. Ele fez tantos planos e não pôde realizar", lembrou Ana Marques. Ainda conforme ela, Egberto estava tranquilo, não tinha problema de saúde e se preparava há meses para o exame.

Universitário

Egberto era cobrador de ônibus, da empresa Capital e cursava história na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Colegas de profissão contaram, durante o enterro, que ele era alegre e companheiro.

O candidato foi submetido ao TAF para ingressar na PM na última quarta-feira. Segundo nota da corporação, por volta das 12h, ele passou mal ao fazer o teste, desmaiou e foi atendido pela equipe médica do Departamento de Saúde da PM.

Egberto foi conduzido a uma ambulância, tipo UTI móvel, e encaminhado à de Roma, mas morreu por volta das 17h. Conforme o atestado de óbito, a morte foi causada por arritmia cardíaca e taquicardia, devido a uma desidratação importante.

Um dos candidatos ao exame, que foram ao sepultamento nesta quinta prestar homenagens, contou que Egberto estava muito ansioso.

"Eu corri com ele quarta-feira. A partir da terceira volta, ele acelerou o ritmo e eu mantive o meu porque estava monitorando meus batimentos cardíacos e percebi que estavam muito altos", disse, sem se identificar.

Segundo ele, Egberto caiu quando fazia a última volta da segunda prova de corrida, a de 2,4 quilômetros, faltando 20 metros para finalizar.

Para ele, os maiores desafios do TAF são a ansiedade e a intensidade do sol, já que o teste é feito ao meio-dia.

