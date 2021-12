Candidata do Amapá vence Miss Brasil Gay em Salvador

Uma candidata do Amapá venceu o Miss Brasil Gay - Versão Nordeste, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 2, em Salvador. A cerimônia foi realizada no Teatro Vilha Velha, no Passeio Público (Campo Grande).

Além de receber o maior prêmio da noite, Alice Pontes também levou o título de miss fotogenia.

A miss Ceará, Kiara Hilton, e a miss Santa Catarina, Camila Latifa, ficaram na segunda e terceira colocações.

Apesar do nome, o evento contou com a participação de candidatas de vários estados brasileiros. Elas desfilaram com trajes típicos de cada região, além de vestidos de gala.

Entre os prêmios da noite também estavam os de melhor traje típico, melhor vestido, miss simpatia e miss elegância.

A 21ª edição do Miss Brasil Gay foi apresentada pelo ator transformista Bagagery Spielberg.

