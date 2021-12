Candidata de Feira de Santana vence Miss Bahia Gay 2014

A 20ª edição do concurso Miss Bahia Gay aconteceu na noite da última terça-feira, 1º, no teatro IRDEB, em Salvador, com a participação de 11 candidatas representando as cidades baianas.

A candidata Nicole Foster, representante de Feira de Santana, foi a grande vencedora do Miss Bahia Gay 2014, levando para casa um prêmio em dinheiro, no valor de R$ 500, uma peruca, um vestido, jóias, presentes e a vaga para representar o estado no Miss Brasil Gay, que será realizado em novembro deste ano na capital baiana. Nicole também já foi Miss Salvador Gay em 2012.

<GALERIA ID=19350/>

Além da escolha da vencedora do concurso, os jurados e o público elegeram a candidata de Muritiba como Miss Simpatia, Feira de Santana como Miss Elegância e Santo Amaro como Miss Fotogenia. Camaçari ficou em primeiro lugar como melhor vestido da noite, Salvador ficou em segundo e Santo Amaro ficou em terceiro lugar.

Feira de Santana ficou em primeiro lugar do Miss Bahia Gay, Salvador em segundo, Santo Amaro em terceiro, Porto Seguro em quarto e Camaçari em quinto lugar.

O tradicional concurso foi, mais uma vez, comandado por Bagagerie Spielberg, organizadora desde 1995 e contou ainda com quatro apresentações de atores transformistas, entre eles Mitta Lux, Valerie O'rarah, Saratyelly Koslowysky e Enelris Star.

adblock ativo