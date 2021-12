Câncer: empresas deixam táxis rosa para aderir a campanha

Depois de colorir a fachada de prédios, estádios e bandeiras espalhadas por toda a cidade, os táxis também aderiram a campanha Outubro Rosa. Desde o último dia 15, cerca de doze veículos das cooperativas de táxi Comtas e Coometas estão circulando com plotagem especial para alertar para a prevenção ao câncer de mama.



A ação, que é uma iniciativa da Clínica AMO, especializada em oncologia e hematologia, tem como propósito estimular o público feminino a fazer o autoexame e a buscar orientação médica.



De acordo com o presidente da Táxi Coometas, Vicente Barreto, a ação vai além da plotagem dos carros. Ao entrar no carro, o passageiro recebe folder com orientações sobre a doença.



"Abraçamos a causa com muito amor. É uma campanha justa, que merece ser divulgada de forma ampla, pois envolve a vida de muitas mulheres. Queremos o melhor para elas. O mês vai acabar em breve, mas vamos estender a campanha por mais alguns dias", disse.



Sucesso

Entre o público feminino, o carro rosa é sucesso. O motorista Márcio Augusto, que atua como taxista há oito anos, coleciona diversas histórias curiosas. Na última semana, ele posou para fotos com mais de 30 clientes. "Quando o táxi chega, elas ficam surpresas mas depois adoram. A maioria faz questão de registrar para mostrar as amigas", afirmou.



O goiano Gustavo Freire, que veio a Salvador passar o fim de semana, contou que estranhou. No entanto, a mulher e a filha dele adoraram a ideia. "Confesso que achei estranho no início, mas, quando soube da campanha, entrei na brincadeira. As meninas curtiram bastante", disse.



A bióloga brasiliense Beatriz Teles, 52, que também veio aproveitar o final de semana na capital baiana, disse que ser recebida por um veículo de cor rosa foi como um presente de boas vindas: "Rosa é minha cor favorita. Achei um máximo essa ideia, muito bem elaborada. É uma ótima maneira de chamar a atenção das mulheres".

