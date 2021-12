Cancelamento de reunião amplia clima de incerteza no MP-BA

A ruptura interna no Ministério Público da Bahia (MP-BA), causada pela possibilidade de judicialização da licitação das linhas de ônibus de Salvador, foi ampliada nesta segunda-feira, 4, após o cancelamento de reunião do procurador-chefe Márcio Fael com as promotoras de Meio Ambiente e Urbanismo, Hortênsia Pinho, e de Defesa do Patrimônio Público, Rita Tourinho.

O encontro havia sido solicitado pela própria Hortênsia, que cobra do MP-BA uma posição institucional sobre o tema, já que não concorda com as opiniões favoráveis à licitação expostas por Rita Tourinho na imprensa.

Ao A TARDE, Hortênsia Pinho afirmou que não foi informada do cancelamento da reunião nem os motivos.

Pela imprensa

Procurada, a promotora Rita Tourinho afirmou que só soube da reunião na manhã desta segunda, por meio da imprensa. Sobre um suposto conflito interno no MP-BA, disse que tem "ótimo relacionamento institucional com a promotora Hortênsia Pinho".

Por sua vez, a assessoria de comunicação do órgão informou que a assessoria jurídica do órgão vai analisar o "conflito de atribuições" e que as afirmações das promotoras não são oficiais.

Entretanto, Hortênsia Pinho entregou uma nota oficial à equipe de reportagem de A TARDE, na qual diz estudar a possibilidade de mover uma ação cautelar pedindo a suspensão da licitação das linhas de ônibus.

Divergências

A ação, segundo o documento, teria o objetivo de "resguardar os interesses ligados à ordem urbanística e ao direito fundamental à cidade, em sua dimensão da mobilidade urbana".

A promotora defende que a licitação seja discutida após a definição do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

Entre os pontos criticados, o principal é o que chama de "falta de objeto de licitação". Para ela, as linhas atuais não podem ser objeto de licitação, já que o sistema será reestruturado daqui a um ano, como prevê a prefeitura.

Além disso, Hortênsia Pinho também se opõe ao tempo de concessão (25 anos), ao valor pago pelos três corredores licitados e à forma como os reajustes da tarifa serão definidos, por meio de um cálculo da gestão municipal.

Atribuições

Do outro lado, Rita Tourinho garantiu que não enxergou "nenhum fato que leve à judicialização" do processo licitatório. Frisou, também, que só tem atribuição para tratar de assuntos relacionados a contratos públicos.

"As atribuições são específicas. As questões de urbanismo podem ser judicializadas pela promotora Hortênsia Pinho. Mas, do ponto de vista da defesa do patrimônio e da moralidade administrativa, não há nada que leve à judicialização", afirmou.

Pela prefeitura, o secretário de Urbanismo e Transportes, Fábio Mota, disse que a questão "é um conflito interno entre as promotoras". Porém, afirmou que está aberto a discutir um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o órgão.

