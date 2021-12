Canadá promove palestras gratuitas de incentivo à imigração

O governo da província canadense de Québec promove palestras de incentivo à imigração nos dias 17 e 18 de outubro, em Salvador. Os interessados podem se inscrever, gratuitamente, por meio do site do programa que acontece desde 2006. Informações complementares sobre horário e local serão enviadas posteriormente por e-mail.

Estudos apontam para a criação de mais de 1 milhão de postos de trabalho até 2021 em Québec, que é dona do segundo maior PIB do Canadá.

Com baixos índices de natalidade, a província aposta em atrair estrangeiros qualificados para residência permanente e inserção profissional. Entre as carreiras mais demandadas estão as ligadas às áreas de administração, aeronáutica, enfermagem e TI.

Os requisitos para quem quer imigrar e obter o visto de residência permanente são a formação técnica, tecnóloga ou superior, experiência profissional, fluência na língua francesa e idade, preferencialmente, de até 35 anos.

Apesar de o emprego não ser garantido, o governo local provê todas as ações necessárias para facilitar a integração dos imigrantes e familiares.

