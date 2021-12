Campus Party Bahia tem ingressos esgotados

Um dos grande eventos de tecnologia do mundo, a Campus Party Bahia (CPBA) registrou, na terça-feira, 6, a venda total dos ingressos disponíveis. Antes, já tinha sido divulgado o esgotamento de três mil barracas, em tempo recorde.

O evento, que acontece de 9 a 13 de agosto, na Arena Fonte Nova, em Salvador, é realizado pelo Instituto Campus Party em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti). "A gente não tinha essa expectativa. Foi surpreendente. A Bahia tem um grupo muito ativo e a Campus reúne um monte de energia que está dispersa e um pouco perdida. A Campus tem como reunir (essa energia). É um acontecimento onde eles se conhecem e fazem um intercâmbio de conhecimento”, explica, em nota enviada à imprensa, o presidente do Instituto, Francesco Farruggia.

Quem não conseguiu comprar o ingresso, ainda pode ter acesso ao evento através do espaço "Área Open". Uma área gratuita, aberta a todos os públicos. A organização do evento informou que vai divulgar, em breve, as novidades e programação do espaço.

Inscrição em programas

Os participantes poderão também inscrever projetos e programas na CPBA. O prazo vai até 30 de junho para os programas de Voluntários e Curadoria. Já os programas Startups & Makers e Campus Future, podem ser cadastrados até o dia 27. Pode ser feito ainda a inscrição nas Comunidades, até 10 de julho.

