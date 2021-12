Campos de futebol são inaugurados em Fazenda Coutos e Cajazeiras V

Neste final de semana dois bairros de Salvador receberam a inauguração de campos de futebol. O primeiro foi em Cajazeiras V, com a presença do vice-prefeito Bruno Reis, neste sábado, 12. A reforma do local teve orçamento de R$ 258 mil, que foram distribuídos para a construção de um acesso, inserção de alambrados e também a implementação de nova iluminação, traves, piso e alambrados.

Além do vice-prefeito, a inauguração foi marcada por uma partida de futebol entre as equipes da comunidade de Cajazeiras e da Prefeitura, que venceu o jogo por 3 a 2. Bruno Reis foi responsável por dois gols: um de empate e o da virada.

A segunda inauguração ocorreu neste domingo, 13, na avenida Brasil, em Fazenda Coutos. O local recebeu um investimento de R$ 206 mil. No campo foram instalados alambrados, traves, piso, muretas de contenção e também um vestiário.

“A Prefeitura já construiu ou reformou mais de 300 campos e quadras em toda a cidade, contribuindo para estimular a prática esportiva, que tem ajudado a afastar os nossos jovens do caminho das drogas e da criminalidade”, informou o vice-prefeito.

