Campo Grande será fechado durante as madrugadas

Por causa do crime ocorrido no último sábado, 13, quando morreu um estudante da Universidade Federal da Bahia, a prefeitura decidiu fechar os portões da Praça do Campo Grande "a noite, já a partir desta sexta-feira, 19. O largo não poderá mais ser utilizado entre às 22h e 6h do dia seguinte.

A ação será coordenada pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), em parceria com outros órgãos públicos. O titular da Semps, Maurício Trindade, afirmou que equipes da Guarda Municipal ficarão de plantão durante a noite, acompanhadas de cães adestrados, para impedir a invasão da praça.

Também será proibida a circulação de skatistas no local, pois, segundo a prefeitura, a prática do esporte tem destruído os monumentos franceses localizados no Largo. Segundo Trindade, também será proibido som em volume alto, em cumprimento à Lei Municipal nº 5.354/98 que estabelece os limites sonoros de 70 decibéis das 7 às 22h e de 60 decibéis das 22 às 7h.

"Atendendo solicitação dos moradores do Campo Grande e entorno, faremos contato com os estabelecimentos comerciais e templos religiosos da área, pedindo que evitem ultrapassar o limite de emissão sonora permitido por lei, especialmente após as 22h", afirmou Trindade.

adblock ativo