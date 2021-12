Campo Grande é palco da Feira de Artes da Primavera até domingo

Salvador vai dar as boas-vindas à estação mais florida do ano com um evento no Campo Grande que reúne aspectos culturais de diversas cidades baianas, como do Recôncavo. Na sétima edição, a Feira de Artes da Primavera, promovida pela Associação dos Artesões da Bahia (Adaba), vai reunir 300 expositores a partir desta terça-feira, 18. O evento segue até 23 deste mês, sempre das 9h às 21h.

A feira também terá exposição de uma variedade de plantas e flores, pratos da culinária regional, além de atrações musicais. O evento faz parte da programação do Festival da Primavera, que é realizado pela Prefeitura de Salvador.

Nesta edição, a grande novidade é Vila do Recôncavo, uma ala cultural integralmente voltada para a cultura desta região do estado. “Esse é parte de um movimento de valorização dos profissionais, é muito importante para os artesãos”, destacou João Duran, coordenador-geral da Adaba.

Música

Todos os dias, quem for à feira de artes ainda contará com a animação de grupos musicais que se apresentarão a partir das 16h. Será possível conferir atrações como violão flamenco, pop rock e chorinho. Este último ritmo está previsto para ser apresentado no domingo, quando o evento será encerrado.

adblock ativo