Latidos e lambidas marcaram o Campeonato Panamericano de Raças Caninas promovido pelo Clube Baiano de Cinofilia (CBC) neste sábado, 19, no Shopping Paralela, em Salvador. Especialistas da Suécia, Itália, Uruguai e Brasil avaliaram 164 cães de todos os portes em busca do modelo ideal de cada uma das 33 raças participantes.

“São observadas desde a parte física até a apresentação do cão na pista” explica o diretor da mostra, Javier Garrido. Presidente do CBC, Bianca Teixeira, completa: “Os árbitros julgam de acordo com o padrão de cada raça, que é reconhecido pela Federação Internacional de Cinofilia. Eles olham o tamanho e formato de orelha, cabeça, olhos, pelagem, mordedura, quantidade de dentes, altura”.

Critérios

O jurado uruguaio Sergio Pizzorno destacou que o foco da mostra não é a beleza. “Cada raça tem um padrão com o qual deve se parecer. O importante não é que o cachorro seja bonito, mas que cumpra a função para a qual foi criado, seja de guarda ou de caça”, esclarece..

O boxer Rick, de 8 anos, já atingiu o ideal da raça. Acompanhado pelo apresentador de cães Wladir Uchôa, Rick já foi considerado, em 2014, o cão número um do Brasil, em todas as raças. “Já ganhamos o prêmio dos boxers hoje. Estamos trabalhando para ficar entre os melhores”, conta Wladir.

Até o fechamento desta edição, o júri ainda não tinha escolhido os cinco vencedores gerais. O CBC também atua para conferir certificados de pedigree — que funcionam como uma certidão de nascimento do cão, atestando a pureza da raça.

A golden retriever Lola, de 1 ano e 5 meses, compareceu ao evento acompanhada de seu dono, o servidor público Grégório Júnior, para receber o pedigree. Ele pretende inscrevê-la na próxima edição, em 28 de outubro. Para participar, é necessário ter o certificado e pagar taxa de inscrição no valor de R$ 120.

*Sob supervisão da editora Meire Oliveira

Campeonato reúne mais de 100 cães em shopping de Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

