Campanhas solidárias beneficiam milhares de pessoas no Natal

A pequena Lavínia Andrade, de 3 anos, não vê a hora de ganhar a boneca que pediu de presente ao Papai Noel. A expectativa cresce à medida que se aproxima o dia da festa de Natal do Centro de Educação Infantil Coração de Maria, no Bairro da Paz, no qual ela estuda de segunda a sexta, em período integral. Durante a festa, marcada para terça-feira, 18, o pai de um dos alunos vai incorporar o "bom velhinho" e distribuir presentes para a garotada. Lavínia é uma das 840 crianças atendidas pelos centros da Santa Casa de Misericórdia da Bahia que serão contempladas pela campanha Árvore de Presentes, realizada pela instituição desde 2006.

Esta é a primeira vez que Lavínia participa do projeto. Sua irmã, Lana Carolina, de 8 anos, já foi contemplada durante três anos. "O presente que ela mais gostou foi um estojo de maquiagem, que guarda até hoje. Espero que Lavínia goste do seu presente, mesmo que seja algo simples", ressalta a mãe das duas crianças, Cíntia Santos da Paz.

Até o ano passado, os nomes e os pedidos das crianças eram distribuídos em árvores de Natal em todos os departamentos da instituição, que conta hoje com cinco mil funcionários. Neste ano, a campanha resolveu inovar. Quem tiver interesse em participar, recebe um CD personalizado com músicas natalinas. Cada unidade traz na capa um desenho criado pela criança, além de um cartão com as informações sobre ela.

A coordenadora dos centros de educação, Lícia Valente, explica que os presentes devem custar entre R$ 20 e R$ 40, para evitar discrepâncias entre crianças da mesma turma, por exemplo. "Não precisam ser presentes caros. Elas dão muito valor ao tamanho do brinquedo, por isso quanto maior, melhor", ressalta. Alguns funcionários fazem questão de participar das festas e presenciar a entrega, revela Lícia.

Além de receberem os presentes dos funcionários, as crianças da Santa Casa também estão participando da campanha Árvore dos Sonhos, realizada pelo Shopping Barra. O projeto começou há 12 anos, a partir da vontade de ultrapassar a ideia do consumo exacerbado e realizar uma ação solidária.

A gerente de marketing do shopping, Karina Brito, emociona-se ao falar do projeto. "As doações podem ser feitas até sexta-feira, dia 21. Após o prazo, nós visitamos as instituições, levamos um Papai Noel e fazemos uma celebração. As crianças nos recebem muito bem, por isto é muito emocionante e gratificante", revela.

Neste ano, serão beneficiadas seis mil crianças atendidas por 40 instituições de Salvador. Para participar, basta retirar um cartão de uma das árvores espalhadas pelo shopping e entregar o presente na Loja dos Sonhos. Há ainda a possibilidade de escolher um cartão virtual, através do perfil no Facebook.

A técnica de segurança do trabalho Luciana Almeida participa da Árvore dos Sonhos há sete anos. Motivada inicialmente pela facilidade e proximidade do shopping com a sua casa, Luciana continuou contribuindo com a sensação de dever cumprido. "Pedir para uma criança escolher entre uma roupa e um brinquedo é complicado, então eu sempre dou os dois. Já que não posso ajudar todo mundo, pelo menos tento fazer a diferença", enfatiza.

Lista de presentes - No meio do corre-corre das compras, a secretária Rosi Miguez tem uma missão a cumprir. Com uma lista de presentes em mãos, a sua meta é encontrar 17 brinquedos diferentes no mesmo dia. Este é o segundo ano que Rosi participa da Árvore dos Sonhos. No ano passado, ela perdeu as contas de quantas crianças escolheu. "Acho que foram umas 15", reflete.

Antes de conhecer o projeto, ela já havia presenteado 10 crianças da campanha Papai Noel dos Correios. A ação, realizada há 23 anos pela Empresa de Correios e Telégrafos, já é conhecida em escala nacional e beneficiou, nos últimos três anos, 1.459.927 crianças brasileiras. O projeto - que em 2010 foi alinhado a um dos Objetivos do Milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê educação básica e de qualidade para todos - consiste no envio de cartas escritas pelas crianças, que são adotadas pelos participantes.

Os presentes podem ser depositados em diversos pontos de coleta no estado (acesse aqui a lista). Há também outra forma de contribuir, por meio do trabalho voluntário de ajudante de Papai Noel. As atividades incluem a leitura e seleção das cartas, o cadastro das informações e a organização dos presentes.

Iniciativas pessoais - Além dos projetos realizados por instituições, muitas iniciativas pessoais resultam em ações solidárias que beneficiam públicos específicos. Este é o caso da Cegonha de Natal, idealizada pela estudante universitária Cristiane Nogueira, que distribui enxovais de bebê para as futuras mamães que moram na região do semiárido, principalmente no município de João Dourado e adjacências. Os interessados em doar fraldas, roupas de bebê e produtos de higiene podem obter mais informações pelo perfil no Facebook.

Assim que monta os enxovais, Cristiane já começa a distribuição. Neste ano, o projeto já beneficiou 30 mulheres, mas a expectativa é ajudar 80 mães até o final da campanha. "A criança que vai nascer precisa ter o conforto básico, e o Natal tem tudo a ver com o nascimento. Cada pessoa pode ser uma cegonha, levando melhoria para as crianças", esclarece Cristiane.

Já a campanha Natal de Rua, organizada pela jornalista Cristina Ojuara, distribuiu 150 refeições no dia 24 de dezembro do ano passado. A ceia de Natal, oferecida para moradores de rua e transeuntes da Praça da Piedade, acontecerá novamente na véspera do Natal de 2012. Além do menu especial - que este ano conta com espaguete à bolonhesa e refrigerantes -, são distribuídos roupas e brinquedos, arrecadados através das redes sociais.

"O objetivo é integrar todos em uma só ciranda. A festa é aberta a quem quiser compartilhar desta ciranda e oferecer um pouco de tempo e atenção às pessoas abandonadas. A primeira edição foi linda", retrata Cristina. O encontro está marcado para às 16h30 do dia 24. Quem deseja contribuir para a campanha, ainda pode doar copos descartáveis e refrigerantes, que podem ser entregues no Antoniu's Bar, no Largo de Santo Antonio.

