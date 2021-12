Campanhas recolhem agasalhos e cobertores para serem doados

Na madrugada da última quarta-feira, 5, Salvador registrou temperatura mínima de 18,6°C, a menor registrada este ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em junho (27), a capital havia registrado a menor temperatura dos últimos três anos, 19,4°.

Diante das baixas temperaturas medidas nos últimos dias, diferentes iniciativas são realizadas para a arrecadação de cobertores, agasalhos e outros tipos de roupas. O objetivo é ajudar pessoas que estão vulneráveis e não têm como se proteger do frio.

Na Base Comunitária de Segurança (BCS) do Nordeste de Amaralina, a capitã Eva Cachoeira, comandante da BCS da Chapada do Rio Vermelho, organiza o material recebido na Campanha do Agasalho da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Com o slogan "Solidariedade é a melhor arma contra o frio", até o final do mês, as BCS de Salvador estão arrecadando travesseiros, agasalhos e cobertores. Os materiais são distribuídos para pessoas de baixa renda e moradores de rua.

"Essa semana, entregamos as doações no Rio Sena. Agora, o objetivo é contar com a colaboração da população para realizar a distribuição em locais como o Aquidabã e o Campo da Pólvora, onde existe um elevado número de moradores de rua", diz Eva.

Para a capitã, a adesão dos moradores de regiões próximas das bases comunitárias é grande. Na BCS do Nordeste, entre os montes formados por roupas, ela estima que estão armazenadas cerca de 400 peças.

"É o primeiro ano em que também estamos arrecadando agasalhos. No ano passado, foram coletadas roupas em geral. Por isso, é bom perceber a grande participação dos moradores, especialmente nas bases de bairros mais populares", diz.

Dentro do objetivo de aquecer as pessoas que moram nas ruas da cidade, durante o mês de junho, a Rede Alpha Fitness, em parceria com o Grupo Amar, arrecadou roupas na Campanha do Agasalho 2017.

Resultado de doações dos clientes das academias da Alpha, o material coletado vai ser distribuído na próxima segunda-feira, 10, em diferentes regiões.

"Do universo de 15 mil alunos que temos na cidade, acredito que recebemos de 800 a 1 mil agasalhos. A campanha foi motivada pelo inverno atípico que estamos passando", diz Marcílio Duarte, sócio-diretor de marketing da Alpha.

Instituições

No bairro de Paripe, a Casa de Repouso Bom Jesus, que presta assistência de saúde e acolhe idosos e pessoas que vivem nas ruas de Salvador, recebe comida e roupas de frio de moradores do bairro e de regiões próximas.

"A pessoa pode trazer a sua doação aqui na sede ou informar um local onde a gente possa buscar o que vai ser entregue. Em tempos de frio, os idosos do abrigo sofrem com vários problemas de saúde. Por essa razão, é sempre bom receber roupas e até produtos que sirvam para fazer alimentos como o mingau", explica Luis Santana, diretor do abrigo.

Na Cidade Nova, a Associação Solidariedade Grupo de Apoio ao Paciente Portador de Câncer (ASGAP), que atualmente abriga oito pacientes do interior do estado em tratamento de oncologia, arrecada doações de roupas. "Atendemos adolescentes, adultos e idosos. Com o frio que faz na cidade, receber roupas ajuda", diz a administradora do espaço, Suely Schettini.

Saiba como ajudar

Abrigo - A Casa de Repouso Bom Jesus fica localizada na 2ª travessa Bela Vista de Tubarão, nº 15, em Paripe. Caso a pessoa não possa levar a doação até a sede da instituição, basta solicitar a retirada do material em local indicado pelo doador. Agendamento : (71) 34081259.

BCS - Até o final do mês, as doações de agasalhos e cobertores podem ser realizadas nas Bases Comunitária de Segurança. Informações sobre os locais de arrecadação podem ser obtidas no portal https://www.pm.ba.gov.br, site oficial da PMBA. As doações podem ser feitas em qualquer uma das bases. Também é possível recolher doações em local indicado.

ASGAP - A Associação Solidariedade Grupo Apoio as Paciente com Câncer (ASGAP) fica na Ladeira do Ypiranga, 28, Cidade Nova. As doações só podem ser feitas na sede da instituição.

*Sob a supervisão do editor--coordenador Luiz Laserre

