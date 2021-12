Campanhas fazem alerta para prevenção do câncer de próstata

O Outubro Rosa ainda não finalizou as ações em prol da prevenção do câncer de mama, mas parte dos profissionais de saúde já se prepara para as atividades do Novembro Azul.

A campanha - também conhecida na Bahia como Novembro Roxo - visa conscientizar a população masculina sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de próstata.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), a doença deve atingir 68.800 homens neste ano no país, o equivalente a descoberta de um caso a cada sete minutos, aproximadamente.

Só no Nordeste, são estimados 12.930 novos pacientes. Em Salvador, apenas o Hospital Aristides Maltez diagnosticou 739 novos casos entre janeiro e junho de 2014. Um aumento de 24,8% se comparado a igual período de 2013 (592 ocorrências).

O Inca aponta que, com o aumento da expectativa de vida mundial, é esperado que o número de ocorrências aumente cerca de 60% até 2015.

O urologista Sheldon Perrone de Menezes salienta que o fator de risco bem estabelecido para o desenvolvimento da patologia é a idade, além de histórico familiar e etnia (negros são mais propensos).

Para ele, o preconceito que existe com exame de toque e a cultura de homem não ir ao médico dificultam os avanços para a prevenção da doença.

"É importante que os homens saibam que o toque dura cerca de dez segundos e é indolor. Esse câncer é perigoso e pode matar cerca de 14 mil brasileiros este ano. Por isso, os exames de rotina se tornam fundamentais, haja vista que 17% dos homens nascem com chances de ter câncer de próstata", detalha.

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda que os exames de digital retal (de toque) e de dosagem sérica do antígeno prostático específico (PSA) - análise sanguínea - sejam feitos anualmente a partir de 50 anos.

Para os que têm maior risco da doença (história familiar e raça negra), a avaliação deve ser realizada desde os 45. "O exame de PSA não é o suficiente para constatar o câncer de próstata, porque, só no de toque, é possível perceber alterações como nódulos. O que faz toda a diferença no diagnóstico e na aceleração do tratamento", explica Sheldon.

Campanhas

A iniciativa nacional de prevenção Novembro Azul é desenvolvida pela SBU em parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida. O objetivo é motivar a população masculina a fazer exames preventivos e combater a doença.

Na Bahia, a Lei 19.997/ 2012), de autoria do deputado estadual Álvaro Gomes (PCdoB), batizou o mês dedicado à campanha de Novembro Roxo, em vigor desde aquele ano. A mobilização promove ações educativas em escolas, igrejas e centros sociais.

O objetivo é o mesmo da campanha que utiliza a cor azul em sua nomenclatura. O deputado afirma que, nesse mês, os monumentos de Salvador ficam iluminados com a cor roxa.

Segundo ele, a escolha da coloração é resultado da fusão do azul (geralmente referido ao homem) e do rosa (à mulher), ressaltando a importância da presença feminina para o diagnóstico precoce e o tratamento feito pelos homens.

"Isso remete também à harmonia entre os sexos. É importante a participação da mulher nesta campanha. Boa parte dos homens que vão aos consultórios é levada pelas esposas", pontua Álvaro.

adblock ativo