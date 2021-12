Campanha visa resgate do cuidado por Salvador

Jogar lixo nas ruas, pichar e depredar monumentos e prédios, estacionar carros na calçada, ouvir som acima do volume permitido e urinar em vias públicas. Se depender do movimento "Salvador, Viva Ame, Cuide", idealizado pelo Fórum Empresarial da Bahia, atitudes como essas não serão mais comuns em Salvador.

O movimento, liderado pelas principais entidades empresariais da Bahia, será lançado amanhã, na Casa do Comércio e tem como objetivo resgatar o sentimento de amor e zelo pela cidade.Durante o evento, será exibido o filme da campanha, estrelado pelo ator Vladimir Brichta, que não cobrou cachê pela participação no movimento.

Para resgatar esse sentimento pela cidade, o "Salvador, Viva Ame, Cuide" pretende incentivar que os soteropolitanos vivenciem a cidade, visitem pontos turísticos e frequentem bares e restaurantes e valorizem a programação cultural e artística da cidade.

"É mais que uma campanha. Queremos resgatar a necessidade da constante declaração de amor à nossa cidade. Declarações expressas não apenas através de frases, e sim a partir de um novo comportamento", explicou o presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade - Bahia (Abap-BA) e coordenador da iniciativa, Renato Tourinho.

Motivação - Sem fins lucrativos, a ideia do movimento surgiu da percepção das lideranças empresariais baianas do distanciamento dos soteropolitanos em relação à cidade. "Não é que os soteropolitanos tenham deixado de amar Salvador. O que ocorre é que, por razões diversas, fomos perdendo a nossa autoestima e isso se refletiu na nossa relação direta com a cidade", afirma Tourinho.

Além de empresários, o movimento é integrado por 22 entidades e reúne, ainda, artistas e publicitários que pretendem sensibilizar os cidadãos a tornar a cidade mais bela, humana e melhor de se viver. Mais informações podem ser encontradas no site (www.salvadorvivaamecuide.com.br).

adblock ativo