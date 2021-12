Campanha visa combater a exploração infantil no Carnaval

A Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da Câmara de Salvador lançou, nesta terça-feira, 18, a campanha “Brinque o Carnaval, mas não brinque com o direito de ser criança”. A iniciativa contra a exploração sexual e de mão de obra infantil na festa momesca visa conscientizar a população.

O objetivo é de fortalecer a rede de instituições que atuam na defesa da criança e do adolescente. “É fundamental denunciar as infrações pelo Disque 100 e unir as instituições de proteção”, frisa o vereador Marcos Mendes, presidente do colegiado.

Além da Comissão, fazem parte da rede de enfrentamento o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Ministério Público do Estado da Bahia e a Defensoria Pública.

