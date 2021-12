Campanha visa abastecer estoque para a época de festas juninas

Foi na manhã deste sábado, 8, em clima de São João, que grupos e voluntários contribuíram com doações de sangue para o estoque de Junho da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba).

O Hemoba está passando por uma deficiência de componentes desde o mês passado. Com a chegada do período festivo e novos eventos na cidade como a Copa América, foi necessário tomar medidas para regularizar a situação e aumentar o abastecimento de sangue em 70%.

"Todo ano, próximo as festas típicas, os hemocentros organizam estoques estratégicos que possam atender a demanda normal e de emergência", explicou Iara Matos, coordenadora de Captação do Hemoba.

Neste 'Sabadão Solidário', os grupos Jedi Bahia (Star Wars), GAP (Grupo de Amor ao Próximo), Chicleteiro tem Sangue Bom e Escalada Solidária estiveram no sede, contribuíram com doações e atraíram o público que estava presente a participar da causa.

A exemplo da estudante de psicologia Adriana Andrade, de 25 anos. "Participo da Escalada Solidária a 10 anos e fazemos essa ação 4 vezes por ano, no Carnaval, no São João e em épocas mais críticas. Queremos fazer disso uma ação cotidiana dentro do período permitido", disse Adriana, após sair da sala de doação.

André Miranda, 22, membro do Jedi Bahia, contou que o grupo sempre vai com o objetivo de contribuir com a ação e, ao mesmo tempo, chamar a atenção do público-alvo, adolescentes e crianças. "Percebemos cada vez mais pessoas gostando de Star wars e a gente tenta trazer esse universo para o evento através dos cosplayers", pontuou.

O encontro com arrasta-pé, quadrilha e heróis fantasiados trouxe novos voluntários, como a estudante Natsuky Nascimento. "Sempre tive vontade de doar e saber como funcionava, é a minha primeira vez e pretendo abraçar a causa", afirmou Natsuky, enquanto aguardava a sua vez de doar.

Os voluntários mais antigos como o aposentado Arnaldo Santana, 69, também se solidarizaram. " Sou doador desde 1971 e todo mês faço doação de plaqueta. É uma satisfação é muito grande ajudar o meu semelhante. Agora, com 69 anos, só tenho mais 11 meses de doação, mas para mim seria um prazer continuar presente aqui até os últimos dias da minha vida”, expressou emocionado.

Plano de contingência

O movimento 'Sabadão Solidário' foi uma medida estratégica criada por causa do aumento dos casos de virose. Esse, entre outros fatores determinantes levaram a Secretaria de Saúde e o hemocentro criarem o do Plano de Contingência.

"Muitos dos doadores migram para outras cidades do estado, o que já contribui para uma grande redução. Além do aumento de casos de virose ultimamente. São pequenas coisas que causam um grande impacto para a fundação", explicou Iara Matos.

A insuficiência no abastecimento, e a carência de doadores nesta época, fez com que a Hemoba se antecipasse contra possíveis eventualidades advindas do evento Copa América que acontece na cidade ainda esse mês.

"Como Salvador vai sediar 6 jogos da Copa América, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e hemocentro tiveram que apresentar e organizar esse plano de prevenção, pois, com a chegada de estrangeiros podem surgir novos vírus e diminuir ainda mais o número de doadores", pontuou Iara.

A coordenadora ressaltou sobre a necessidade de doações frequentes por causa da distribuição para pacientes oncológicos, que precisam de hemoterapia, transfusão de plaquetas, plasma e concentrados de hemácia. "A duração é muito pouca. A plaqueta por exemplo, só tem o prazo de 5 dias, os concentrados de hemácias tem em média de 40 e 45 dias", contou.

Vladimir Souza, 38, coordenador do grupo Chicleteiros tem Sangue Bom de Salvador, explicou como grupo faz doações frequentes. "Entramos em contato com os fã clubes, vemos a demanda, como hoje por exemplo, a meta era de 80 doadores. Apesar de hoje ser o nosso dia de pico, temos grandes grupos anuais para fazer doação todos os sábados”.

Iara alertou sobre a situação em que o estoque se encontra. "A nossa necessidade triplicou. Até o momento o nosso estoque está crítico, principalmente o fator RH negativo, que existe em menor quantidade. Mesmo o fator positivo que é encontrado com mais facilidade começou a reduzir", declarou a coordenadora.

Para alcançar a meta, a coordenadora deixou o convite aberto para o público. "O que vale não é apenas o sangue, é a solidariedade, como destas pessoas que usaram o seu dia de sábado para vir ao hemocentro, doar sangue e salvar a vidas de pessoas que nem conhecem".

*Sob a supevisão da editora Meire Oliveira

