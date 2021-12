Campanha sobre consumo inteligente de bebidas alcoólicas é realizada nesta sexta-feira

Será realizada nesta sexta-feira, 14, a nona edição do Dia da Responsa, que acontece em 25 países. Em Salvador funcionários, artistas, formadores de opinião e proprietários de bares serão mobilizados.

Promovido pela Ambev, dona das marcas Skol, Brahma, Antarctica, Stella Artois e Budweiser, a data busca promover a mensagem do consumo inteligente de bebidas alcoólicas. Esta iniciativa também foi adotada pela Anheuser-Bush InBev (ABI), grupo do qual a Ambev participa, e é celebrada em outros 24 países que a empresa atua.

Serão 30 mil funcionários da cervejaria, em todo o país, vão estar envolvidos nas ações que visam compartilhar as mensagens sobre a importância de não servir, vender ou estimular o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos, e também sobre não consumir em excesso ou quando for dirigir.

Programação

Em Salvador, por volta das 8h, a equipe estará no Centro de Distribuição, no bairro da Valéria. Já às 11h, o time da Ambev seguirá para orla da Barra, onde se encontrará com os diretores da Ambev, artistas, gestores públicos e influenciadores digitais. O grupo seguirá pelos pontos de venda da região para orientar os donos de bares, garçons, ambulantes e consumidores.

A banda Groove de Timbau será responsável por ecoar pela Barra através de seus tambores. O grupo realizará uma apresentação no Farol da Barra, simultâneo às ações na região.

Embora seja lembrado nesta sexta, o Dia da Responsa não é restringido em apenas uma data. Durante o mês de setembro, os 12 mil pontos de vendas da capital serão visitados para promover conscientização sobre como moderar com a bebida. Na Bahia, 46 mil pontos de venda receberão visitas.

Em 2017, Salvador teve como ponto alto do Dia da Responsa o bairro do Rio Vermelho. Na região, restaurantes, bares e botecos receberam a visita de funcionários da Ambev. Neste ano a expectativa é reunir além dos colaboradores da companhia, artistas e influenciadores que busquem conscientizar sobre o consumo responsável. O presidente da Ambev, Bernardo Paiv, também esteve junto à equipe para realizar as atividades.

Bernardo Paiva, presidente da Ambev, esteve no Rio Vermelho em 2017 para conscientizar no Dia da Responsa

adblock ativo