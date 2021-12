Campanha salarial: MPT convocará rodoviários e empresários de ônibus

O Ministério Público do Trabalho (MPT) convocará o Sindicato dos Rodoviários e empresários de ônibus para intermediar uma negociação sobre a campanha salarial (2017-2018) da categoria. O caso está com o procurador Luís Carneiro e o encontro deve ocorrer nos próximos dias.

O impasse surgiu após cinco rodadas de negociação sem que as partes chegassem a um consenso. No final da noite desta quinta-feira, 11, os rodoviários protocolaram no MPT um pedido de intermediação do órgão. Eles pedem aumento salarial pela inflação e mais 5% de ganho real. No entanto, a Integra, entidade que representa os empresários, alega que reajuste “é difícil”. Os empresários alegam enfrentar um deficit mensal de R$ 12 milhões.

Na quinta, os rodoviários aprovaram em duas assembleias o estado de greve e prometem paralisar as atividades, caso não se chegue a uma solução. Eles pediram intermediação também da Secretaria Municipal de Mobilidade. Uma reunião na Semob está prevista para a próxima segunda-feira, 15.

adblock ativo