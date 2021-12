Campanha reúne 150 fotógrafos em trabalho social

A Campanha 150 Fotos pela Bahia reuniu o trabalho de 150 fotógrafos com trabalhos por Salvador e Recôncavo baiano para vender cada foto por R$ 150 e convertê-las em 700 cestas básicas para doação em duas comunidades do São João do Cabrito, no subúrbio ferroviário. Catadores de recicláveis de rua e pescadores e marisqueiras serão os beneficiários da iniciativa. A entrega será realizada no Centro Espírita Jesus de Nazaré e No Acervo da Laje.

Na quinta-feira, as primeiras 100 cestas básicas começaram a ser distribuídas pelo centro espírita.

A meta é chegar a mil famílias atendidas, e, para isso, a campanha estará com as fotos disponíveis para venda até 5 de julho, no site e pelo Instagram.

“Estão sendo tempos difíceis para essas comunidades. As pessoas têm contado com a ajuda, a solidariedade e a empatia de outras pessoas. A maioria que foi cadastrada na campanha não recebeu auxílio emergencial. O que está ajudando muitos deles são essas campanhas solidárias, esses projetos, esses ‘anjos’ como são conhecidos aqui no Centro”, diz Márcia Maciel, colaborada do Centro Espírita Jesus de Nazaré.

“Tem sido uma experiência maravilhosa, no centro nós temos condições de reunir os catadores de recicláveis e ficamos muito felizes de poder dar essa notícia pra eles. Tem sido muito gratificante”, acrescenta. Para os fotógrafos que participaram da campanha foi um prazer estar colaborando, principalmente para aqueles que vêm do subúrbio ferroviário e trabalham na área. O desafio foi conseguir escolher uma foto para representar o trabalho de cada um.

“Foi um grande desafio escolher só uma dentro de um acervo grande. Eu tive a ajuda de um amigo que trabalha com arte visual para me ajudar a selecionar. Mas tem sido uma experiência bem gratificante, foi a maneira de poder ajudar as comunidades nesse momento de isolamento, principalmente por eu também vir da comunidade do subúrbio ferroviário”, explica o fotógrafo Vaguiner Bráz (@brazvaguiner nas redes sociais), autor da foto “Ruínas do Cine Teatro Jandaia”, disponível no site da campanha.

Para a fotógrafa Camila Souza (@ milasouzafoto), autora do “Varal à beira-mangue”, que também vem dessa área, tem o trabalho voltado para o subúrbio e é colaboradora do Acervo da Laje, sua ideia era levar uma foto que representasse essa parte da cidade.

“Eu queria levar um pouco do subúrbio para a exposição. Achei que tinha que ter algo ali que levasse o meu olhar das coisas que eu já havia feito. Pensei primeiro em levar algo diferente, mas que remeta ao subúrbio como ele é, para além das outras coisas que as pessoas já falam, como a violência”, afirma Camila. “Tem sido bacana poder estar contribuindo com o meu trabalho numa campanha que ajuda não só as periferias de Salvador, mas as do interior também”, acrescenta.

Os fotógrafos da Agência A TARDE Rafael Martins, Shirley Stolze e Xando Pereira também estão participando da campanha com os seus trabalhos.

adblock ativo