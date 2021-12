Campanha realiza mutirão para coletar lixo das praias de Salvador

A campanha 'O mar não está para plástico' realiza no mês de fevereiro um mutirão voluntário para coleta de lixo nas praias de Salvador. A ação acontece aos sábados em Itapuã, Boa Viagem e Buracão (Rio Vermelho).

A campanha será lançada na sexta-feira, 8, às 14, no auditório do Centro Cultural Casa da Música, Parque Metropolitano do Abaeté, em Itapuã, com palestra do ambientalista João Malevolta e treinamento de voluntários.

Os interessados em participar devem preencher formulário online. A ação é uma iniciativa da ONG Rede Viva Mar Vivo com apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema),

