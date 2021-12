Campanha quer realçar amor pela capital baiana

As primeiras ações da campanha Salvador Viva Ame Cuide! querem despertar nos soteropolitanos o desejo de cuidar melhor da cidade a partir de medidas como não jogar lixo na rua. Além disso, o movimento, lançado na manhã desta terça-feira, 29, quer ver a cidade assumir sua vocação de capital da felicidade, receptividade, hospitalidade e guardiã do sentimento de baianidade.

A campanha foi criada pelo Fórum Empresarial da Bahia, que é constituído por 22 instituições. "Queremos motivar os cidadãos a fazer algo pela cidade, para torná-la mais habitável", afirma o presidente do fórum, Victor Ventin. Segundo ele, é possível cumprir esse compromisso a partir de medidas simples. "Além de jogar lixo na rua, fechar cruzamentos no trânsito, estacionar em locais incorretos são atitudes que precisam ser mudadas. De que adianta querer que o governo faça algo pela cidade se os próprios cidadãos não fazem?", diz Ventin.

De acordo com o presidente da seção Bahia da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-BA), Renato Tourinho, o movimento surgiu da percepção de que os cidadãos distanciaram-se da conservação da cidade. "Temos que resgatar a esperança do povo de Salvador. Precisamos recuperar o brilho nos olhos dos moradores e mostrar que o carinho do baiano é diferente do resto do Brasil", acrescentou.

Segundo ele, é preciso também destacar que a cidade vai receber eventos importantes. " Temos que preparar a cidade para o futuro, principalmente para a Copa das Confederações, neste ano, e a Copa do Mundo, no ano que vem", disse Tourinho. A campanha começa a ser veiculada a partir de hoje em TVs, jornais, outdoors, busdoors e redes sociais, como Instagram e Facebook. Mais tarde, serão comercializados camisetas e outros produtos que trazem a logomarca do movimento.

Famosos - O movimento Salvador Viva Ame Cuide conta com o apoio voluntário de diversos artistas. O vídeo da campanha é estrelado pelo ator Vladimir Brichta. Apesar de ter nascido em Minas Gerais, Brichta diz que se considera "um autêntico baiano". Ele se mudou para a Bahia quando tinha 4 anos. Além do vídeo oficial da campanha, há também depoimentos gravados de Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Armandinho, Durval Lelys, Ricardo Chaves, Xanddy, Tomate e Denny. O boxeador e deputado Popó também gravou depoimento.

"A campanha tem tudo a ver com Salvador. Cuidar da cidade é o mesmo que cuidar da nossa casa: queremos receber nossos amigos sempre bem. Os políticos vão e vêm e não completam a missão de restaurar a energia baiana", diz o músico Lazzo Matumbi. Rafa e Pipo Marques, da banda Oito7Nove4, também estão engajados no movimento. "A cidade está precisando deste apoio, desta autoestima que o movimento está querendo trazer. Qualquer campanha que tente reaver a beleza de Salvador, para mim, é válida", diz Pipo.

O seu irmão, Rafa, concorda. "Eu, como soteropolitano, amo minha cidade. Nunca pensei em me mudar daqui e estou feliz em poder participar e dar meu depoimento para a campanha Salvador Viva Ame Cuide, completou o músico.

