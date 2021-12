Campanha promove limpeza da praia de Stella Maris

Biólogos, surfistas, estudantes e ambientalistas vão coletar lixo das areias de Stella Maris neste sábado, 28. O projeto Passando o Rodo nas Praias começará às 8 horas ao lado Barraca do Lôro. Além de recolher os resíduos, os participantes vão alertar os banhistas para a importância de manter a praia limpa.

O evento também vai contar com uma arena multidisciplinar com tendas educativas sobre reciclagem e biodiversidade, além de uma estação de esporte. No local, os visitantes poderão aprender noções básicas de surf, além de participar do campeonato promovido pela Stella Surf School. A inscrição na competição é gratuita, mas é necessário se filiar na Associação de Surf e Ecologia de Stella Maris. O valor do cadastro é de R$ 20.

Os banhistas também vão contar com um espaço para se aventurar no slackline (fita de nylon onde é possível se equilibrar). O projeto também oferece aula aberta de dança.

