Campanha promocional dá cerveja de graça no Farol da Barra

Uma campanha da Skol está fazendo a alegria de quem é apaixonado por cerveja. Com o objetivo de promover a nova linha Skol Puro Malte, a marca está distribuindo amostras gratuitas do novo produto no Farol da Barra, em Salvador.

A ação começou na última quinta-feira, 17, e vai até o domingo, 20, sempre das 15h às 21h. Para aproveitar e beber de graça, é preciso ter mais de 18 anos, preencher uma ficha com dados pessoais e portar documento de identidade.

Além de desfrutar do novo sabor de cerveja, o público também poderá conhecer um espaço interativo. Dentro dele, algumas mesas apresentam o que Salvador tem de melhor para oferecer no verão e onde encontrar a Skol Puro Malte.

