Campanha previne cães e gatos durante novembro azul

Por conta do Novembro Azul, que é marcado pelas campanhas de conscientização sobre alterações na próstata e testículos, a Clínica Veterinária da UNIFACS realiza a ação "Novembro Azul Pet", como forma de alertar sobre os casos em cães e gatos. A ação ocorre neste sábado, 10, e no dia 24 de novembro, na sede da clínica, localizada na Boca do Rio, das 8h às 12h.

Vão ser distribuídas 40 senhas por dia para atendimento, em que será oferecida a triagem clínica e orientação sobre os cuidados com pets. Tudo será feito por alunos do curso de Medicina Veterinária sob o comando de professores e médicos da faculdade. Para mais informações os interessados podem acessar o site da instituição.

