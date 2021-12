Campanha pretende vacinar 1,2 milhão de idosos na Bahia

Nesta terça-feira, 22, primeiro dia de campanha da vacinação contra a gripe em Salvador, o desenhista Almir Santos, 60 anos, não perdeu tempo e procurou um dos 110 postos disponíveis na capital para garantir a sua dose. Até 9 de maio, cerca de 1, 2 milhão de idosos devem ser vacinados contra gripe na Bahia.

"Eu estava ansioso, no ano passado tentei e não pude pela idade. Agora estou feliz, não preciso me preocupar mais com a gripe”, diz Santos.

O Dia Nacional da Vacinação Contra Gripe para idosos é 26 de abril. Nesta data, o número de unidades em atendimento à população aumenta, com 600 postos em Salvador e 7400 em todo Estado. No ano passado, 86% da população foi imunizada, superando a expectativa em 2007, que foi de 70%.

Para a coordenadora do programa de imunização da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), Fátima Guirra, a campanha, que existe desde de 1999, vem demonstrando eficiência.

“A eficácia da vacina é de 80 à 90% em geral e de 60 à 70% em pessoas com doenças crônicas que afetem o sistema imunológico, como diabetes, cardiopatas e problemas respiratórios. Desde 99, que reduziu em 42% os índices de internação e morte por gripe no estado”, destaca Fátima Guirra.

VÍRUS – A vacina combate dois tipos de vírus: o influenza A e B. “Existem três tipos de influenza, que são vírus mais graves do que a gripe comum. Os sintomas são os mesmos, mas que são mais fortes e podem levar a internação. O terceiro tipo de influenza não é combatido pela vacina, porque não é comum”, esclarece Fátima.

Quem for vacinado pode apresentar algumas reações adversas, como febre, tosse dificuldade de respirar e mau-estar. Mas, de acordo com Fátima, essas reações não são comuns e nunca foram registradas na Bahia. No entanto, já houve casos de vermelhidão, calor e dor no local aplicado.

Os sintomas da influenza são febre alta, dor de cabeça e nos músculos. O vírus é transmitido através do ar e durante o contato com pessoas contaminadas. Desde que começou a tomar a vacina há sete anos, que o aposentado Raimundo Viana, 67, não tem sofrido com essa doença. “Até tive gripe, mas fraca e mesmo assim, o número de vezes que fiquei doente diminuiu. Me sinto protegido, por isso não perco uma campanha”, diz.

O aposentado Gileno Senna, 62, perdeu as campanhas anteriores, mas desta vez não deixou para depois. “Das outras vezes deixei passar o prazo, agora não, quero me imunizar logo”, assegura.

Já o aposentado Joaquim Coutinho, 74, que procurou o 5º Centro de Saúde, na Centenário, reclamou de desorganização. “Não tem controle de fila, não tem ninguém organizando. Pela manhã foi cheio, agora está uma confusão”, diz.

Mesmo insatisfeito com o serviço, Joaquim elogia a campanha. “É importante para imunizar a população. É uma pena que apenas idosos sejam vacinados, deveria ser todos. Mas os idosos são mais vulneráveis a doenças”, fala Joaquim.

RIO – O governo municipal do Rio de Janeiro solicitou o cancelamento da campanha na cidade, o que foi negado pelo Ministério da Saúde. De acordo com Fátima Guirra, o Ministério enviou um e-mail confirmando a campanha em todo Brasil, a partir do dia 26.

“O Rio de Janeiro tinha solicitado o cancelamento por dificuldade de logística. Como a cidade enfrenta a epidemia de dengue, não tem mão-de-obra e infra-estrutura para fazer a vacinação”, diz Fátima.

Na Bahia a campanha começou antes do período nacional, por causa da situação geográfica do estado. “Temos mais dificuldade de acesso a algumas regiões do estado, como áreas indígenas, que também serão vacinadas. Por isso, todo ano, antecipamos a campanha em uma semana”, explica Fátima, dizendo que 23 mil índios devem ser vacinados na Bahia.

