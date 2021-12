Campanha para casal sobrevivente de desabamento chama atenção em Pituaçu

Um grupo de amigos jogando futebol na areia da praia e outro na orla com um cartaz "#ForçaLeco. Doações aqui", chamam atenção de quem passa pela praia de Pituaçu, em frente ao Parque Picolino, em Salvador, na manhã deste sábado, 17. A partida beneficente tem como objetivo arrecadar doações para ajudar o casal Alex Pereira de Jesus e Maria Bispo dos Santos, vítimas do desabamento em Pituaçu, e atrai diversas pessoas, desde amigos, até desconhecidos que param para saber o que está acontecendo.

Alex Pereira e Maria Bispo estavam no prédio que desabou matando quatro parentes deles na última terça, 13, no bairro de Pituaçu. Amigos e familiares do casal organizaram o evento deste sábado, que faz parte da campanha #AmigosdoLeco. Todo material arrecado será utilizado para ajudar a família, que perdeu a casa e está abrigada na residência de um amigo. A partida de futebol comunitária começou por volta das 12h e vai terminar no final da tarde.

Amigos dos familiares atraem público com a partida de futebol beneficente

A campanha está arrecadando roupas, comidas e móveis. Quem optar por doar em dinheiro pode depositar qualquer quantia na conta de Alex Pereira de Jesus (Caixa Econômica Federal, agência 4121, operação 013, conta-poupança nº 48239-1), e de Maria Bispo (Caixa Econômica Federal, agência 1510, operação 013, conta-poupança nº 24732-1).

Os organizadores ainda não contabilizaram a quantidade de objetos e os valores em dinheiro arrecadados.

