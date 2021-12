Campanha para abrigo recebe doações até esta terça-feira

A campanha voltada para idosos da Casa de Repouso Bom Jesus, localizada no bairro de Paripe, realizada pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS), recebe doações até esta terça-feira, 15.

Pontos de coleta estão localizados na sede do INTS (Costa Azul), UPA de Brotas, Hotel Intercity, Centro Técnico Silóe (Largo do Tanque) e na Escola San Rafael (Canela).

A ação tem o objetivo de promover o bem-estar dos idosos por meio de arrecadação de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, fraldas geriátricas e materiais para curativos.

Ações

A iniciativa da campanha faz parte do núcleo de atendimento socioassistencial, que atende a população carente realizando exames gratuitos e promovendo diversas ações de apoio aos mais necessitados.

"Passamos dificuldades no abrigo para arcar com as despesas. Então, esta ação que vai ocorrer no dia 17, além de trazer esperança, faz com que os idosos tenham um dia totalmente diferente", diz o presidente da casa de repouso Bom Jesus, Luís Santana.

Para a coordenadora de projetos do Núcleo de Atendimento Socioassistencial e Defesa do Usuário (Nasdu), do INTS, Geysa Soraya, um dos maiores méritos do instituto é ajudar as pessoas.

"Temos projetos nas diversas áreas sociais e sempre praticamos o compromisso social para construção de uma sociedade igualitária".

