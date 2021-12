Campanha Papai Noel dos Correios será lançada nesta sexta-feira, 11

O lançamento nacional da Campanha Papai Noel dos Correios 2016 será realizado nesta sexta-feira 11, em São Paulo, no prédio histórico dos Correios. Em Salvador, haverá lançamento regional na agência da Pituba às 10h30.

Tanto a adoção das cartas como a entrega dos presentes na capital baiana deve ser feita na agência Pituba (veja no quadro abaixo oss locais de entrega nas demais cidades baianas participantes).

Durante o evento haverá também o lançamento dos tradicionais selos de Natal e a leitura de uma das cartas enviadas ao Papai Noel por alunos da Escola EMEI Armando Arruda. As crianças, com idade entre 4 e 6 anos, estarão presentes no local do lançamento.

Realizada há 27 anos, a campanha tem como principal objetivo responder às cartas das crianças que escrevem ao Papai Noel e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Nos últimos três anos, em todo o País, foram recebidos mais de 2,8 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios. Desse total, 1,9 milhão atendiam aos critérios da campanha e mais de 80% foram adotadas, o que equivale a 1,5 milhão de cartas.

Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com escolas públicas, creches e abrigos que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é auxiliar no desenvolvimento da habilidade de redação de carta, endereçamento e uso correto do CEP.

Padrinhos

Disseminar o encantamento natalino, por meio da campanha, só é possível com a ajuda dos mais de 117 mil empregados dos Correios e da sociedade brasileira, que atuam como padrinhos ou voluntários. Padrinhos são aqueles que adotam as cartinhas e providenciam os presentes solicitados pelas crianças.

Como funciona

Em todo o Brasil, as cartas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. As que atenderem aos critérios da campanha são disponibilizadas para adoção na casa do Papai Noel ou em outras unidades da empresa. Os Correios não entregam cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados pela empresa.

Os presentes destinados a cada carta adotada são encaminhados, pelos padrinhos, a locais específicos, para que posteriormente os Correios façam as entregas. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar o cumprimento desse critério, o endereço da criança não é informado ao padrinho.

