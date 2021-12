Campanha Outubro Rosa oferece serviços gratuitos; veja locais

Após perder a prima para o câncer de mama, a dona de casa Nilda Pereira de Souza Souto, 39, incluiu em sua rotina os cuidados com a mama. Ao saber da campanha de mobilização Outubro Rosa, lançada nesta segunda-feira, 2, no Mutirão da Mama, na praça da Mangueira, no Cabula VI, Nilda aproveitou para verificar se estava tudo certo com a saúde dos seios.

"Estou sempre fazendo os exames porque essa doença é presente no histórico da minha família, então não posso deixar de me cuidar", pontuou.

Presente no lançamento da mobilização, a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, Taissa Gama, revelou que mais de 11 mil mamografias vão ser disponibilizadas neste mês. "Pretendemos avançar cada vez mais, para que muitas mulheres sejam atendidas", destacou Gama.

Alerta

Junto com várias ações disponibilizadas pelo município, em todo o mês de outubro, a campanha tem o intuito de alertar o público feminino para a importância da prevenção contra o câncer de mama e do colo do útero.

A prefeitura de Salvador informa que está preparada para oferecer os tratamentos demandados pela doença ao longo dos 12 meses do ano. "A prevenção é o melhor caminho e, muitas vezes, por medo, as mulheres não buscam auxílio", disse o prefeito ACM Neto, que participou do lançamento da campanha no bairro do Cabula.

A SPMJ Itinerante na Sala Rosa, localizada no Shopping Center Lapa, levará palestras de autocuidado das mamas, entre outros serviços, que vão estar à disposição da população das 9 às 16 horas.

Mutirões

Não apenas o município, mas também unidades de saúde estaduais e filantrópicas participam da campanha. No Centro Estadual de Oncologia (Cican), em Brotas, serão disponibilizados 100 atendimentos por dia, nos dias úteis, até o fim do mês. As senhas para agendamento serão distribuídas a partir das 6h30.

Até o dia 14, o Mutirão de Mamografias vai estar na Mansão do Caminho, em Pau da Lima, na Universidade Estadual da Bahia (Uneb), no Cabula. Além do Lar Harmonia, em Piatã, e da Vila Militar, no Dendezeiros.

A partir do dia 16 e até o dia 28, haverá atendimento na Unidade de Emergência Mãe Hilda de Jitolu, no Curuzu. De 17 a 28, no Hospital João Batista Caribé, em Coutos, e de 18 a 21, na Base comunitária do Nordeste de Amaralina.

Com exceção da Vila Militar, que disponibiliza 100 atendimentos, as demais unidades estão oferecendo 160 atendimentos por dia. Para ser atendido é necessário levar original e cópia da identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

