Campanha natalina reúne 300 crianças em Ondina

Idealizadora do show em prol do Hospital Martagão Gesteira, com Ivete Sangalo e Orquestra Juvenil da Bahia, na sexta-feira, 18, na Arena Fonte Nova, a entidade Voluntárias Sociais promoveu ação com crianças de creches e abrigos.

A campanha Seja o Papai Noel de uma Criança, reuniu no Palácio de Ondina este mês cerca de 300 crianças e, em todas as edições, teve a presença da primeira-dama do estado, Aline Peixoto.

Nesta segunda, 14 , 50 crianças do Lar Irmã Benedita Camuruji (Simões Filho) e da Creche Escola 20 de Novembro (Paripe) participaram. Brinquedos podem ser doados até o dia 21 nos SACs dos shoppings Barra, Bela Vista e Paralela e em postos no Shopping da Bahia e Salvador Shopping .

