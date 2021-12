Campanha mobiliza motoristas para torcida na Copa

Uma bola no pé e uma ideia na cabeça. A 20 dias do início da Copa, em 12 de junho, uma ação promocional da Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo (Secopa) animou os motoristas que trafegavam pela região do Iguatemi, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 23.

Bastava apenas um minuto e meio - tempo em que o semáforo fica fechado - para o grupo de animadores convocar os motoristas e pedestres a torcer pelo Brasil. Além da distribuição de toucas verde-amarelas para os retrovisores dos veículos, os transeuntes também poderiam assistir a uma apresentação de embaixadinhas bem no meio da rua.

O assessor parlamentar André Esper, um dos motoristas que receberam os brindes, afirma que está motivado para a competição. "Estas ações são importantes para a cidade e o país, e espero que a gente consiga fazer uma boa Copa", afirmou.

Já a aposentada Raquel Chagas, que atravessava a rua a pé, estava curiosa para saber do que se tratava. "Tem brinde para pedestre também?", questionou. "Eu também assisto aos jogos, mas minha animação mesmo é na hora", completou ela, que garantiu a touca para o carro do filho.

Um dos convidados do evento foi Hugo Aparecido, ex-jogador do Vitória na década de 1990. "Nós estamos envolvidos neste projeto desde a Copa das Confederações, quando a Secopa ofereceu cursos para ex-atletas. A partir de agora, temos que plantar no coração do turista que Salvador é uma cidade alegre e está de braços abertos para receber os torcedores", diz Hugo, que atualmente é superintendente da Associação de Garantia ao Atleta Profissional (Agap-BA).

Raquel Chagas não estava de carro, mas levou seu brinde (Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE)

A campanha, que começou às 8h e segue até as 15h, também quer transmitir mensagens de paz durante a competição internacional, como explica o coordenador de marketing da Secopa, Márcio Lima.

"Queremos estimular a população a entrar em um clima de Copa. É hora de colocar o emblema do Brasil na rua. A recepção dos motoristas tem sido muito boa, muitos pedem para tirar fotos e levar mais brindes para outras pessoas", informou.

A primeira ação foi realizada quando faltavam 30 dias para a Copa. A partir da próxima quarta-feira, 28, quando restarão apenas 15 dias, as performances serão realizadas diariamente, em vários pontos da capital.

