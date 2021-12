Campanha 'Junho Lilás' chama atenção para teste do pezinho

Buscando dar visibilidade ao Junho Lilás, mês voltado a conscientização da importância do teste do pezinho, a Apae Salvador lança a campanha na capital baiana. Com isso, alguns monumentos de Salvador serão iluminados de lilás nesta quinta-feira, 6, Dia Nacional do Teste do Pezinho, como Farol da Barra, Câmara dos Vereadores e a Arena Fonte Nova, em diferentes períodos.

O exame permite a detecção de diversas doenças graves e deve ser realizado entre o 3º e 5º dia de vida. Em 2018, mais de 50% dos nascidos vivos fizeram o exame na primeira semana de vida.

A Apae Salvador, instituição credenciada pelo Ministério da Saúde como o único Serviço de Referência em Triagem Neonatal na Bahia, tem a meta de atingir 90% dos nascidos vivos que fizeram o exame em 2019.

Importância

A maioria das doenças investigadas pelo teste do pezinho são assintomáticas no período neonatal (0 a 28 dias de vida) e podem levar a deficiência mental ou afetar gravemente a saúde da criança. Quando tratadas a tempo, a chance de que a doença não leve a sequelas é grande.

O teste do pezinho feito através do SUS permite detectar as doenças Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita, Deficiência de Biotinidase e Aminoacidopatias.

