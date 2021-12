Campanha já vacinou 124 mil contra a gripe na capital

Cerca de 124 mil pessoas já foram imunizadas contra a gripe em três dias de campanha de vacinação em Salvador, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O quantitativo representa 20% do público-alvo - a meta é imunizar 80% de 615 mil pessoas.

O dado foi divulgado, nesta quinta-feira, 21, pela SMS. A vacinação, que foi suspensa neste ferido prolongado, será retomada na próxima segunda-feira. Crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas, portadores de doenças crônicas e detentos formam o grupo prioritário da campanha.

"É um resultado muito positivo para a primeira semana. A corrida aos postos, assim como a antecipação da campanha que só começaria no próximo dia 30, foram motivadas principalmente pelo aumento do número de casos do H1N1 em Salvador, que já provocou cinco óbitos", destacou, em nota, a chefe do setor de imunização da SMS, Doiane Lemos.

Segundo ela, foi montado um esquema especial que envolve mil profissionais, 136 salas de vacinação e 200 veículos. "Aguardamos uma nova remessa de doses da vacina para continuar abastecendo nossos postos de saúde, garantindo a imunização de todo público-alvo", acrescentou Doiane.

Conforme a SMS, Salvador recebeu da Secretaria estadual da Saúde (Sesab), 276 mil doses da vacina contra a gripe, equivalente a 45% da população-alvo da campanha, que segue até 20 de maio.

"Atualizamos nossos dados junto ao Ministério da Saúde para comprovarmos a necessidade de uma nova remessa, já que estamos com um saldo de menos de 34 mil doses. Na sexta-feira, pegaremos mais 49 mil doses da vacina", destacou Doiane.

Para se vacinar, é preciso levar a carteira de identidade e cartão de vacinação. No caso de portador de doença crônica, é necessário levar um documento que comprove a doença.

RMS

Também por meio de nota, a prefeitura de Lauro de Freitas informou que continua com a campanha de imunização contra a Influenza (H1N1) no feriado prolongado, das 7h às 12h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Espaço Cidadão, localizado em Itinga.

Na próxima segunda, 25, a imunização retoma o funcionamento normal em todas as unidades básicas de saúde do município.

adblock ativo