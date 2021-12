Campanha já imunizou mais de 90 mil cães e gatos

O mês de setembro foi marcado pela campanha de vacinação antirrábica, realizada em Salvador. A ação gratuita, foi promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que imunizou mais de 90 mil animais: cães e gatos.



De acordo com o CCZ, foram vacinados, até o momento, 79.104 cães e 19.531 gatos nos postos montados em alguns bairros da capital baiana. Esses dados são parciais, pois a campanha, que teve início em 12 de setembro, foi prorrogada para até o dia 29 deste mês.



As ações prosseguem com os postos volantes - kombis com vacinadores e registradores. Elas percorrem os bairros de Salvador que, durante a campanha, tiveram um baixo número de animais imunizados.



Priscila Andrade, dona da cadela chamada Lua, aprovou a campanha. "Levei minha cachorrinha e, em menos de 10 minutos, ela já tinha sido vacinada", contou Priscila.



Vacinação de rotina



O CCZ informa que, além da vacinação em campanha, existe a vacinação de rotina, a qual é realizada ao longo de todo o ano em 97 postos fixos instalados na rede municipal de saúde. A relação dos postos pode ser acessada no site da Secretaria Municipal da Saúde (www.saude.salvador.ba.gov.br), ou pelo telefone 3611-7331.



Segundo o CCZ, qualquer cão e gato pode receber a vacina antirrábica gratuita, contanto que alguma pessoa, acima de 18 anos, se responsabilize e contenha o animal.



Os animais não-domiciliados geralmente são vacinados com o apoio de pessoas vinculadas a organizações não governamentais (ONG), que alimentam e cuidam dos mesmos.



O CCZ ressalta que quem tiver interesse em vacinar cães e gatos em situação de rua e não tiver condições de levar o animal ao posto fixo pode ligar para o número 3611-7331 e agendar uma visita com a equipe de vacinadores.



O órgão informou ainda, que a única vacina disponibilizada para cães e gatos pelo SUS é a antirrábica, por ser a raiva uma zoonose de alto impacto na Saúde Pública, com letalidade de aproximadamente 100% em seres humanos, após estes apresentarem sintomas.

adblock ativo