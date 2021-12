Campanha intensifica o combate contra o Aedes aegypti em Salvador

Nos meses de março e abril, com inicio do periodo chuvoso na capital, a Prefeitura de Salvador prevê a realização de uma séries de ações para conter a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, responsável por doenças como dengue, zika e chikungunya. As equipes estarão nas ruas às quintas e sextas-feiras, às 8h, até o mês de abril, visitando pontos estratégicos para combater a proliferação do mosquito.

O trabalho preventivo consiste na conscientização das pessoas e na eliminação de criadouros do mosquito. Segundo a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Isolina Miguez, as ações de combate contra o Aedes aegypti em Salvador ocorrem de forma intensificada desde outubro do ano passado.

"Apesar dessa mobilização maior em março e abril, gostaria de falar que nós iniciamos todas as ações de forma mais intensificada no mês de outubro, o período pré-verão. Já em novembro nós fizemos um tratamento dos focos encontrados no mês anterior. Em dezembro foi criado uma semana de ações em praças, hoteis, bueiros, espaços públicos, e em janeiro demos continuidade e focamos em três lugares: São Caetano, Subúrbio e Brotas", comenta Isolina durante a entrevista ao 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM.

Contudo, a gestora do Centro de Zoonoses destaca que, por conta da pandemia, os agentes estão impossibilitados de entrarem nas casas. "Eles não podem entrar, mas eles passam em todos os domicílios fazendo ação educativa".

Cronograma

Nesta semana, os dias 25 e 26 de março, praças públicas, bocas de lobo e instituições de saúde como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e clínicas serão vistoriados. Nos dias 1º e 2 de abril, as inspeções acontecem em instituições de ensino municipais, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Nos dias 8 e 9 de abril, as equipes estarão em inspeções em hotéis, pontos turísticos e ação em imóveis de acumuladores em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e Secretaria Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre).

Os mercados municipais, feiras livres, parques e estações de transbordo serão vistoriados nos dias 15 e 16 de abril. Nos dias 22 e 23 de abril, as ações ocorrerão em órgãos públicos e em instituições de ensino.

Casos reduzem

Os casos de dengue, chikungunya e zika obtiveram uma redução em mais de 90%, em Salvador, no período entre os dias 1º de janeiro e 15 de fevereiro de 2021, de acordo com informações divulgadas no dia 22 de fevereiro pelo CCZ.

O número de notificações de casos de dengue foi de apenas 73 casos, contra mais de 1,5 mil casos no mesmo período de 2020, representando uma redução de 95%.

Já os casos de chikungunya nos primeiros 45 dias deste ano foram de apenas 46, contra 755 no ano passado, sendo uma redução de 93%. Por fim, os casos de zika tiveram redução de 91%, visto que foram 11 registros de 1º de janeiro a 15 de fevereiro de 2021, contra 130 notificações no mesmo período em 2020.

