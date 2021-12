Campanha incentiva doação de IR para hospital infantil de Salvador

Com objetivo de incentivar a a destinação de parte do Imposto de Renda (IR) de pessoas físicas e jurídicas para o Hospital Martagão Gesteira, a campanha “Destine Amor” será realizada até o dia 30 de abril.

A destinação do IR é uma das principais estratégias de captação de recursos do Martagão, que atende crianças e adolescentes. Nos últimos três anos, essas doações foram destinadas para projetos do Martagão como o “Primeira Alimentação” e o “Coberto de amor”. O objetivo atual é viabilizar o projeto “Quarto Mágico”, que visa reformar e adequar os leitos da enfermaria do quarto andar e realizar atividades socioeducativas para os pacientes.

“É um projeto que apostamos muito para a sustentabilidade do custeio do Hospital, a curto e médio prazo. Para isso, pedimos o apoio de toda a sociedade para fazer esta doação. Não é gerado nenhum custo para o contribuinte, e o processo é muito fácil de ser feito", ressalta o superintendente da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Hospital, Antônio Novaes.

Que acrescenta: "Estamos nos esforçando para fortalecer essa cultura na Bahia. As pessoas podem destinar o IR todos os anos para ajudar o hospital. Agradecemos a confiança de todos no projeto e na causa do Martagão”.

Como doar

Para realizar a doação, é preciso seguir os seguintes passos: durante o processo de declaração, selecione o campo “Fichas da Declaração” e escolha a opção “Doações diretamente na declaração”. Clique em “novo”, escolha o “Fundo Municipal”; em UF, selecione “BA - Bahia” e em município, “Salvador”. O programa da Receita Federal calculará seu potencial automaticamente e o valor aparecerá no canto direito da tela. Basta digitar esse valor para realizar a destinação.

Entre na opção “Imprimir” e selecione o “DARF – Doações diretamente na declaração – ECA”. Efetue o pagamento do DARF até 30 de abril de 2021 (3% de doação).

Para direcionar a doação ao Hospital Martagão Gesteira, é imprescindível que você envie um e-mail para projetos@labcmi.org.br, com cópia para fmdca.spmj@salvador.ba.gov.br, contendo as seguintes informações: comprovante de pagamento do DARF de doação; seus dados pessoais: nome completo, CPF, endereço e telefone; e a frase “Doação direcionada ao Hospital Martagão Gesteira” no assunto do e-mail.

