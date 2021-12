Campanha identifica 35 pessoas com o vírus HIV na Fan Fest

Dos cerca de 1,1 mil testes rápidos para detecção do vírus HIV, dentro da campanha Proteja o Gol, 35 pessoas tiveram diagnóstico positivo, sendo todas encaminhadas para tratamento na rede de referência.

A ação está sendo realizada durante a Copa do Mundo em Salvador, sempre nos dias da Fan Fest. Nesta sexta, 4, e sábado, 5, a partir do meio-dia, os cerca de 30 profissionais de saúde que atuam na unidade móvel instalada na Barra (cruzamento da avenida Marques de Leão com a rua Dias D'Ávila) trabalham em torno da festa distribuindo materiais educativos e camisinhas, além de incentivarem o diagnóstico precoce da doença.

A campanha também já distribuiu mais de 300 mil preservativos. Salvador é a 12ª cidade entre as capitais em incidência do vírus. Para enfrentamento da Aids, a Secretaria Municipal da Saúde ampliou de 33 para 96 o número de unidades de saúde que realizam o teste rápido para detecção do HIV.

Fique Sabendo

Outra ação da prefeitura é o Fique Sabendo, que também realiza testes rápidos no Carnaval. Este ano, foram feitos mais de 4,2 mil testes rápidos e distribuído mais de 1,7 milhão de camisinhas.

