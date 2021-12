Campanha faz alerta sobre violência sexual contra meninas

Uma série de ações será realizada nos circuitos da folia, até o próximo domingo, 7, para conscientizar a população sobre a violência sexual contra meninas. A iniciativa é da ONG inglesa Plan Internacional Brasil, que coordena projetos em defesa dos direitos da infância.

"A intenção é erradicar esse problema. Podemos fazer isso com a denúncia e levando conhecimento para as pessoas", disse a titular da Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM), Mônica Kalile.

Cerca de 50 mil casos de estupro são denunciados por ano no país. Salvador registrou 594 em 2015. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais da metade é contra meninas menores de 13 anos.

O período de festa foi escolhido pela oportunidade de sensibilizar mais pessoas. Nesse sentido, foram convidadas a cantora Márcia Freire e a banda A Mulherada - o bloco desfilará com a ala "Quanto custa a violência sexual contra meninas?".

"Não podemos ser omissos. É necessário discutir o assunto para evitar as ocorrências", disse a madrinha da ação, Márcia Freire. Material informativo, como cartilhas, será distribuído nos circuitos do Carnaval.

