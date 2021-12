Campanha estimula inclusão de pessoas com síndrome de Down

Uma pessoa com síndrome de Down (SD) é como outra qualquer: possui sonhos, enfrenta desafios e conquista metas. Este é o foco da campanha da Ser Down - Associação Baiana de Síndrome de Down, em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado nesta sexta-feira, 21.



Há diversos mitos e tabus sobre a síndrome. Entre eles, o de que as pessoas com a alteração genética são assexuadas e incapazes intelectualmente. Mas experiências mostram que é possível conviver com as limitações e vencer obstáculos.



Amanda Amaral Lopes, 25, é um exemplo. Ela foi a primeira pessoa com a alteração genética a concluir um curso de nível superior na Bahia.



Moradora de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, Amanda formou-se em ciências biológicas pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) no ano passado.



O casal Gustavo Almeida, 36 anos, e Júlia Kops, 27 anos, é outro exemplo de que pessoas com a síndrome também têm desejos, vida sexual e podem constituir uma família.



"As pessoas com Down são capazes de trabalhar, divertir-se, namorar, e é necessário que a sociedade aprenda a conviver com as diferenças", afirma Lívia Borges, uma das diretoras da Ser Down.



A associação é composta por pais de pessoas com a deficiência e trabalha no sentido de promover meios que facilitem o desenvolvimento desses indivíduos e a sua inclusão na sociedade.



Avanços

A síndrome de Down é provocada por uma alteração genética que ocorre, em média, em um a cada 700 nascidos vivos, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).



Para Lívia Borges, apesar do preconceito existente, há diversos avanços, a exemplo da inclusão da data no calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU), a partir de 2012.



"Trata-se de um avanço histórico e social. Além disso, avançamos muito no que se refere aos direitos das pessoas com deficiência, e nosso principal desafio é o de tornar as políticas públicas criadas, de fato, efetivas", afirma.



Segundo Ana Beatriz Araújo, pedagoga e professora do Programa de Inclusão da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salvador (Apae-Salvador), o desenvolvimento da pessoa que possui a alteração genética depende não apenas das suas características individuais, mas também dos estímulos que lhes forem dados.



"Quanto maior for o estímulo da fala, linguagem e motor, maior será o grau de autonomia da pessoa com Down. Isso contribui para que ela possa ter uma vida normal", explica.



Para a pedagoga, um dos principais avanços obtidos foi a inclusão escolar. "Cada dia mais, os alunos com Down estão ingressando nas escolas comuns da rede regular de ensino. Isso derruba o mito de que pessoas com a síndrome só podem conviver com os iguais. Apesar das limitações, é possível que a pessoa com Down tenha vida social".

