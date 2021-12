Campanha espalhará livros por Salvador durante mês de julho

Durante o mês de julho será realizada mais uma edição da campanha "Esqueça um Livro e Espalhe Conhecimento”. Promovida pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), a ação integra a Campanha Nacional de Doação de Livros e tem o objetivo de promover a valorização do livro e da leitura por meio da distribuição de exemplares pela cidade.

A proposta é deixar um livro em qualquer lugar da cidade, em ônibus, metrô, elevador ou até mesmo banco de praça. O exemplar deve conter um bilhete informando à pessoa que poderá ficar com o livro, além de um convite para que ela também participe do movimento.

Para colaborar com a campanha, os interessados podem entregar livros no prédio da FGM, localizado na rua Chile, no centro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, até o dia 23 de julho. Durante a campanha, deve acontecer a distribuição de volumes na Estação da Lapa, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

A Fundação sugere às pessoas que deixarem ou acharem o livro que publiquem relatos nas redes sociais com as hashtags #esqueçaumlivro e #fizmaisumamigo.

Em parceria da Nova Lapa, Cerqueira Produções, Fundação Cidade-Mãe (FCM) e do Grupo Dom Quixote, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o movimento fará interações com o público com performances artísticas, dentro do contexto da importância de ler e difundir a informação.

